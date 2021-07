England beder techfirmaer dele info om folk bag racisme ved EM

Det skriver den engelske avis The Times.

- Vi ønsker, at der skal være ægte konsekvenser for de folk, der tweeter de her skældsord, citerer avisen en unavngiven regeringskilde for at sige.

Udmeldingen kommer, efter at flere af de sorte spillere på Englands fodboldlandshold blev mødt af en storm af racistiske kommentarer på sociale medier efter nederlaget.

Særligt Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka blev lagt for had flere steder. Det var disse tre, der missede Englands forsøg, da finalen skulle afgøres med en straffesparkskonkurrence.

De racistiske angreb er blevet mødt med fordømmelse af flere ledende skikkelser i det britiske samfund. Både premierminister Boris Johnson samt kongehuset har fordømt reaktionerne.

Det samme har Det Engelske Fodboldforbund (FA), landstræner Gareth Southgate og mange af de engelske spillere.

Også politiet i London er gået ind i sagen. Politiet oplyste søndag efter EM-finalen, at flere racistiske opslag på de sociale medier bliver efterforsket.

En talsmand for Twitter siger mandag, at det sociale medie har fjernet over 1000 opslag med racistiske udfald og kommentarer mod engelske fodboldspillere.

Samtidig har en række Twitter-brugere fået lukket deres konti.

På Instagram er der også blevet fundet indlæg om Rashford, Sancho og Saka ledsaget af abe-emojier og andre racistiske udmeldinger.

Det engelske landshold knælede under hele EM-turneringen før sine kampe i solidaritet med kampen mod racisme og diskrimination.

I enkelte tilfælde blev denne gestus også mødt med buh-råb fra visse engelske fans på stadion.