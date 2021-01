Englænder vinder årets første European Tour-turnering

Før sidste runde lå nordirske Rory McIlroy ellers i god position til at løbe med det hele, men han kunne ikke holde niveauet på søndagens runde.

Med en god sidste runde i seks slag under par var ingen tæt på at true Tyrrell Hatton i turneringen HSBC Championship i Abu Dhabi.

McIlroy gik sidste runde i par og måtte i stedet tage til takke med en tredjeplads - 13 slag under par. Australieren Jason Scrivener var samlet et slag bedre og blev toer, mens Tyrrell Hatton var suveræn med en score på 18 slag under par.

Englænderen spillede på et højt niveau og lavede ikke en eneste bogey på den afgørende runde. Til gengæld leverede han seks birdies på sin vej mod sejren.

Det var hans sjette turneringssejr på European Tour.

Fire danskere havde klaret cuttet til weekendens runder, og af dem opnåede stortalentet Rasmus Højgaard den bedste placering på en delt 25.-plads.

Højgaard sluttede fem slag under par og var dermed to slag bedre end Lucas Bjerregaard, der fik en delt 41.-plads.

Jeff Winther og Søren Kjeldsen sluttede i bunden blandt de spillere, der var kvalificeret til finalerunderne.