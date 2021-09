Englænder får betinget fængselsdom for racisme efter EM-finale

En 43-årige englænder er onsdag blevet idømt en betinget fængselsdom for at skrive racistiske kommentarer om tre spillere på sociale medier efter Englands nederlag til Italien i EM-finalen 11. juli.

Manden skrev efter finalen en hadefuld besked på Facebook, hvori han udtrykte sig racistisk om de tre sorte spillere Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho.

De tre spillere misbrugte alle deres forsøg, da England tabte kampen efter straffesparkskonkurrence, og de blev alle efterfølgende mødt af en byge af racistiske kommentarer på sociale medier.

Den engelske mand erkendte sig ved domstolen i Warrington skyldig i tiltalen om at have sendt en stødende og hadefuld besked over et offentligt beskednetværk.

Han sagde i retten, at han "skammer sig dybt" over sine handlinger.

Den 43-årige englænder blev idømt en 14 uger lang fængselsdom. Dommen er betinget i 18 måneder.

Han blev også beordret til at gennemføre 30 dages rehabiliteringskursus med fokus på racisme og diversitet.

Distriktsdommer Nicholas Sanders sagde i retten til den 43-årige:

- Denne form for misbrug på internettet ser ud til at have vinde en form for gehør i vores samfund, og det er totalt uacceptabelt.

- Det er noget, der kan forårsage reelle skader. Ikke bare på individer, som de tre fodboldspillere sagen handler om, men på samfundet som helhed.

Englænderen blev anholdt i forbindelse med en politiefterforskning af de mange racistiske beskeder rettet mod Englands sorte spillere efter EM-finalen.

Britisk politi sagde i august, at det havde fundet frem til 207 opslag på sociale medier efter kampen, der potentielt var strafbare.

123 af dem var delt af profiler uden for Storbritannien.