Engelske målscorere: Denne gang vil vi i finalen

Ved VM i Rusland i 2018 blev England slået ud i semifinalen af Kroatien.

- Det her hold vil ikke stille sig tilfreds med en semifinale, siger Harry Maguire ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den engelske anfører, Harry Kane, som lørdag aften blev dobbelt målscorer, lykkedes det holdet at ryste favoritværdigheden af sig mod Ukraine og levere en samlet præstation.

- Det, vi leverede, var af højeste kvalitet, og igen formåede vi at holde buret rent, siger Kane ifølge Reuters.

- Vi bliver ikke grebet af stemningen. Vi har en fantastisk enhed her, et fantastisk, hårdtarbejdende hold. Men der venter os en stor semifinale. Vi er nødt til at blive ved med at arbejde hårdt, komme os ovenpå i aften og derefter se frem mod semifinalen.

Harry Kane fremhæver engelske klubbers succes i europæisk topfodbold de seneste tre år som en af årsagerne til, at landsholdet nu har muligheden for at vinde en stor turnering for første gang i 55 år.

- Vi har spillet for vores klubber i nogle af de allerstørste kampe. Champions League-finaler, titelræset i Premier League. Vi har ikke færdiggjort arbejdet endnu, men vi er på rette vej, siger Kane om EM-slutrunden ifølge nyhedsbureauet AFP.

- VM var fantastisk, men vi opnåede ikke det, vi håbede på. Nu skal vi det sidste stykke over målstregen, og det er det, vi skal gøre på onsdag.

Vinderen af semifinalen mellem England og Danmark skal møde enten Italien eller Spanien i finalen.