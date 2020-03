Engelske ligaer forlænger fodboldpause til 30. april

Premier League og de øvrige engelske fodboldligaer bliver tidligst genoptaget 30. april.

Det oplyser ligaforeningen EFL i en pressemeddelelse, efter at klubberne har holdt møde om, hvad man skal stille op med en sæson, der er blevet bremset af coronavirus.

Den hidtidige deadline hed 3. april.

- Vi er blevet enige om, at professionel fodbold forlænger udsættelsen frem til tidligst 30. april, lyder det i meddelelse.

Samtidig understreges det, at man forsøger at finde en løsning, så ligaerne kan spilles ende.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har i den forbindelse accepteret at udvide sæsonen, så den ikke som planlagt skal slutte inden 1. juni.

- FA's bestyrelse er enig i, at grænsen bliver flyttet på ubestemt tid for 2019/20-sæsonen, lyder det fra EFL.

Dermed er der ikke længere nogen fastlagt skæringsdato for, hvornår turneringen skal være færdigspillet.

Det er blevet muligt, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tidligere på ugen valgte at udsætte sommerens EM i fodbold til næste år. Det har åbnet for, at der kan spilles i de nationale ligaer i juni.

- Vi har kollektivt støttet Uefa i at udsætte EM for at skabe plads i kalenderen til at sikre, at hjemlige og europæiske liga- og cupkampe har bedre mulighed for at blive afviklet, skriver ligaforeningen.

Premier League mangler at gennemføre ni spillerunder for at færdiggøre sæsonen.