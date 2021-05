Engelske klubber kræver større solidaritet i ny tv-aftale

Mens pengene fortsætter med at regne ned over den engelske Premier League i fodbold, er økonomien anderledes stram i ligaerne nedenunder.

I de tre lavere divisioner, Championship, League One og League Two, tager man skarpt afstand fra den nye tv-aftale, som Premier League præsenterede torsdag.

Det er stort set en forlængelse af den gældende aftale, som nu vil løbe frem til 2025. Dermed fortsætter en urimelig koncentration af penge til topklubberne, mener English Football League (EFL), der er de lavere divisioners organisation.

- Den vil fastholde status quo, som er en ubalanceret, ikke-bæredygtig og unfair økonomisk fordelingsmodel, der fortsat vil medføre alvorlige finansielle problemstillinger i hele fodboldpyramiden, lyder det i en pressemeddelelse.

Den nye tv-aftale indbringer Premier League et beløb svarende til 41 milliarder kroner mellem 2022 og 2025.

Den er blevet indgået med de eksisterende rettighedshavere - Sky, BT og Amazon, men eftersom rettighederne ikke er blevet sendt i udbud, kan den britiske regering i princippet blokere aftalen af konkurrencemæssige årsager.

Politikerne har dog været med på råd i forhandlingsforløbet og har ifølge Premier League accepteret, at man ikke har åbnet for nye rettighedshavere denne gang.

Til gengæld forpligter ligaen sig frem til 2025 til at sende ekstra 100 millioner pund til de mindre privilegerede lag i fodboldpyramiden. Det drejer sig om klubber i lavere divisioner, kvindefodbold og græsrødder.

Men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra EFL.

- Vi anerkender regeringens forsøg på at øge solidariteten i forhold til klubberne i League One og League Two. Men der er brug for en grundlæggende genstart af sportens økonomiske model, skriver EFL.

Et konkret kritikpunkt er de såkaldte faldskærmspenge, der udbetales til de tre nedrykkere fra Premier League.

Pengene er tænkt som hjælp til at lette overgangen til en liga med færre indtægter. Men de skævvrider konkurrencen i den næstbedste række, lyder kritikken.

- Det er vores klare opfattelse, at faldskærmspengene ikke er en form for solidaritet. I stedet er det en præmie for nedrykning, samtidig med at de ødelægger konkurrencen.

- Det skal stoppes, og pengene skal i stedet geninvesteres til fordel for helheden og vores 72 medlemsklubber, skriver EFL.