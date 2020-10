Engelske klubber afviser hjælpepakke fra Premier League

Det er nogle af betingelserne i aftalen, der har fået Den Engelske Ligaforening (EFL) til at afslå tilbuddet. EFL repræsenterer de tre fodboldrækker, der ligger lige under toprækken i England.

Premier League fremlagde sit tilbud onsdag.

Her gjorde ligaen det samtidig klart, at de 50 millioner pund - over 400 millioner kroner - kun skulle gå til tredje- og fjerdebedste række og altså ikke til den næstbedste, The Championship.

EFL kræver dog, at hjælpepakken gavner alle de tre lavere ligaer.

- Behovet for fortsat samarbejde blandt alle medlemmer har været afgørende i forhandlingerne på tværs af alle tre rækker.

- Derfor er der bred enighed om, at enhver hjælpepakke skal leve op til kravene fra alle 72 klubber, før den kan overvejes, skriver EFL i en udtalelse.

Tilbuddet fra Premier League er en blanding af forskellige tilskud og rentefri lån. Det skal hjælpe økonomisk pressede klubber, der blandt andet lider under manglende billetindtægter under coronakrisen.

- EFL-klubberne sætter pris på, at der er kommet et officielt tilbud, men det indledende bud på 50 millioner pund er ikke tilstrækkeligt, lyder det.

EFL's formand, Rick Parry, har været frontfigur for et projekt ved navn "Project Big Picture", der havde opbakning fra Liverpool og Manchester United. Tiltaget blev onsdag dog afvist af Premier League-klubberne.

"Project Big Picture" bestod af en hjælpepakke på 250 millioner pund.

Det ville samtidig have ført til en række reformer, der ville øge Premier League-topklubbernes magt og indtjening.

Det Engelske Fodboldforbund (FA), den britiske regering, fangrupper og størstedelen af Premier League-klubberne var alle modstandere af forslaget.