Engelsk traditionsklub får tocifret pointstraf i næste sæson

Traditionsklubben kommer nemlig til at begynde sæsonen med et minus på 12 point.

Det har Den Engelske Fodboldliga (EFL) fredag bestemt, efter at en uafhængig kommission har undersøgt mistænkelige forhold i klubbens økonomi.

Årsagen er, at Sheffield Wednesday har forbrudt sig mod regler om klubbernes økonomi og bæredygtighed.

Konkret bogførte klubben i regnskabet for 2018 profit fra salget af sin hjemmebane, Hillsborough, til klubbens ejer, Dejphon Chansir. Stadionet blev imidlertid først solgt i 2019.

EFL meddeler på sin hjemmeside, at Sheffield Wednesday ikke bliver dømt for anklager om bevidst at have tilbageholdt information i sagen.

Sheffield Wednesday er kommet med en udtalelse på klubbens hjemmeside.

- Klubben er voldsomt skuffet over, at kommissionen har givet en straf på 12 point i næste sæson, og klubben afventer en skriftlig redegørelse for denne beslutning, lyder det.

Sheffield Wednesday sluttede i den forgangne sæson som nummer 16 i Championship.

Her blev en anden klub, Wigan, ligeledes idømt en pointstraf på 12 point, fordi klubben havde rod med økonomien.

Her var forseelsen dog en anden, da klubbens ejer kort efter at have overtaget størstedelen af ejerskabet i klubben uventet bad om at få klubben sat under administration.

Pointstraffen betød, at Wigan rykkede ud af Championship.

Sheffield Wednesday havde sin absolutte storhedstid i første halvdel af forrige århundrede, hvor det blev til fire engelske mesterskaber, senest i 1930.

Klubben har også vundet FA Cuppen tre gange, senest i 1935.

I begyndelsen af 1990'erne havde Sheffield Wednesday et godt hold, der som oprykker sluttede som nummer tre i 1992 i den bedste række.

Året forinden havde klubben, som på det tidspunkt lå i den næstbedste række, vundet Liga Cuppen med en finalesejr på 1-0 over Manchester United.

I 1993 nåede Sheffield Wednesday med spillere som målmanden Chris Woods, forsvarsveteranen Viv Andersson og offensivspilleren Chris Waddle frem til finalen i både FA Cuppen og Liga Cuppen, men begge blev tabt til Arsenal.

I 2000 rykkede Sheffield Wednesday ud af Premier League, og siden har klubben ikke formået at vende tilbage til fordums storhed.