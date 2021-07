Engelsk stjerne er skuffet over kaos på Wembley

Og faren kom til skade under det kaos, som opstod, da et ukendt antal personer uden billet forcerede sikkerhedsbarriererne inden kampen.

Maguries far har ofte en af forsvarsspillerens døtre på skuldrene til landskampene, men det var ikke tilfældet søndag.

- Jeg er glad for, at mine børn ikke var der. Det var skræmmende. Han sagde, han var bange, og det bør ingen være til en fodboldkamp, siger Harry Maguire om sin fars oplevelse til The Sun.

Maguires far, Alan, fik klemt sine ribben, da han blev fanget i en løbende gruppe mennesker. Han var dog i stand til at overvære finalen.

- Han kæmpede efterfølgende med sin vejrtrækning på grund af sine ribben, men han er ikke typen, der gør et stort nummer ud af noget, siger Maguire.

Efter finalen har flere tilskuere fortalt, at deres sæder var optaget af folk uden billet, hvilket sendte sikkerhedspersonalet på overarbejde, da flere nægtede at flytte sig.

- Der var mange problemer. Det skete der, hvor venner og familie var placeret.

- Det vigtigste er, at folk får en fantastisk oplevelse, og at ingen har dårlige minder fra en finale. Derfor er det skuffende. Det kunne have været meget værre, men vi skal lære af det og sørge for, at det ikke sker igen, siger Maguire.

Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, iværksatte tirsdag flere undersøgelser af balladen før og under EM-finalen. Blandt andet efter der på sociale medier har floreret flere videoer af voldelige episoder.

Efter England tabte finalen efter en straffesparkskonkurrence blev flere af holdets spillere desuden udsat for racistisk diskrimination på sociale medier.