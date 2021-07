Engelsk stjerne: Der var klart straffespark

Den lynhurtige offensivstjerne Raheem Sterling fremprovokerede forsøget, og han er ikke i tvivl om, at dommeren traf den rigtige beslutning.

Et straffespark blev afgørende, da England onsdag slog Danmark med 2-1 i EM-semifinalen efter forlænget spilletid.

Det var den danske venstreback Joakim Mæhle, der begik straffesparket.

- Jeg løb ind i boksen, han stak sit ben ud, og det rørte mit ben. Klart straffespark, siger Raheem Sterling til ITV.

Kasper Schmeichel reddede i første omgang forsøget fra straffesparkspletten, men Englands topscorer, Harry Kane, gjorde skaden god igen ved at score på returen.

Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, opfattede situationen omkring straffesparket anderledes end både Sterling og den hollandske dommer Danny Makkelie.

- Jeg kan simpelthen ikke se det straffe. Det var helt tydeligt, at han (Sterling, red) lod benet hænge. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, men jeg kan ikke lade være med at have den følelse, siger Hjulmand.

Straffesparket blev afgørende, men Raheem Sterling mener uanset, at England leverede nok til at fortjene finalepladsen mod et bravt kæmpende dansk mandskab.

- Det var en toppræstation. Vi var nødt til at grave dybt. Vi indkasserede et mål for første gang i turneringen, men vi rejste os flot, viste god holdånd, kom tilbage og vandt, siger Sterling.

England og Italien dyster søndag klokken 21 om EM-titlen på Wembley i London.