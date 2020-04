Engelsk og spansk fodbold forventer milliardtab

Det skyldes, at al fodbold på grund af coronakrisen ligger stille, og ingen aner, hvornår sundhedstilstanden tillader, at bolden ruller igen i de to store fodboldlande.

- Fodbolden står over for økonomiske udfordringer, der overgår den vildeste fantasi hos dem, som driver fodbold. Pandemien vil blive fulgt af økonomiske konsekvenser, og alle forretningsområder vil lide.

- Vi er i fare for at miste klubber og ligaer, fordi økonomien kollapser. Mange lokalsamfund kan miste deres hjerteklubber, uden stor chance for at de genopstår, lyder det fra FA-formand Greg Clarke på forbundets hjemmeside.

Han opfordrer alle i fodboldens verden til at stå sammen og vurderer, at alene FA står til at tabe i omegnen af 1,2 milliarder kroner på coronakrisen i løbet af de kommende to år.

Premier League har senest opfordret spillerne i England til at gå 30 procent ned i løn.

Det samme opfordrede den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, til forleden, men det kritiserede den tidligere Manchester United-angriber Wayne Rooney i en avisklumme.

Foreløbig er der ikke opnået enighed mellem Den Engelske Spillerforening (PFA) og klubberne om lønnedgangen, mens herrelandstræner Gareth Southgate og kvindelandstræner Phil Neville begge har accepteret at gå 30 procent ned i løn.

I både England og Spanien er ligaerne suspenderet på ubestemt tid, og her vurderer La Liga-chef Javier Tebas også enorme milliardtab i spansk fodbold.

Selv om sæsonen genoptages, vil tabet lyde på 1,1 milliard kroner, vurderer Tebas, og derfor skal der for alt i verden spilles fodbold igen.

- Vi overvejer på ingen måde, at vi ikke genoptager kampene, siger han ifølge AFP.

Tebas forventer tab på 7,5 milliarder kroner, hvis sæsonen ikke spilles færdig, 2,3 milliarder kroner, hvis den spilles færdig uden tilskuere og 1,1 milliard kroner, hvis det sker uden tilskuere.

Han nævner tre scenarier for at genoptage sæsonen i Spanien.

Enten spilles der igen fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni, lyder vurderingen.

Spaniens Fodboldforbund (RFEF) meddelte tirsdag om enighed blandt alle aktører, om at der i sommerperioden, hvor man forventer at spille sæsonen til ende, skal kunne spilles hver 72. time, og at der skal indføres to pauser i hver halvleg, hvor spillerne kan drikke væske.