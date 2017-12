Engelsk golflegende melder sig klar til Made in Denmark

Made in Denmark-promoter Flemming Astrup føler sig overbevist om, at Westwood bliver et trækplaster.

- Jeg har mødt ham nogle gange nu, og jeg er på alle måder glad for, at han kommer til Made in Denmark i 2018. Han nyder enormt stor sympati, både hos mig og golffans verden over, siger Flemming Astrup.

Westwoods karriere tæller ni deltagelser i Ryder Cup, og det kan blive til ti i 2018.

- Hans deltagelse kan jo være et varsel om, at spillerne godt ved, at Made in Denmark 2018 bliver vigtig i bestræbelserne på at komme på Ryder Cup-holdet. Og i så fald bliver Westwood nok ikke det eneste store navn, vurderer Astrup.

Made in Denmark-ambassadør Thomas Bjørn glæder sig også over Westwoods deltagelse.

- Lee (red. Westwood) er en fantastisk fyr og en af de bedste europæiske golfspillere nogensinde.

- Han er en sand legende, og jeg synes, det er fantastisk, at han nu skal prøve kræfter med Made in Denmark på min egen barndomsbane og hjemmeklub i Silkeborg, lyder det fra Thomas Bjørn.