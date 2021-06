Engelsk fodboldskribent hylder danske spilleres sammenhold

Landsholdsanfører Simon Kjær var blandt de første spillere til at forsøge at hjælpe Christian Eriksen efter dennes kollaps i landskampen mod Finland, de andre rød-hvide spillere fulgte hurtigt efter, og det afspejler en helt særlig kultur på Danmarks fodboldlandshold.

Det siger Henry Winter, der er den ledende fodboldskribent på den engelske avis The Times, til BBC.

- Hvis du kender det danske hold, så ved du, at de ikke bare er holdkammerater, siger han og nævner som eksempel Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

- De er venner, og de reagerede, da Christian Eriksen var i nød, siger Henry Winter.

Også den omsorg, som spillere viste over for Christians Eriksens partner, der forsøgte at komme ind til ham, mens han fik hjertemassage på banen, siger noget om de danske spilleres karakter, mener fodboldskribenten.

Mange af spillerne var i tårer og nogle lod til at bede for Eriksens liv.

- Vi bygger spillerne op og sætter dem på en piedestal, men de er mennesker ligesom os andre, siger Winter til BBC.

Ud over spillerne bliver den hurtige indsats fra læger også fremhævet i BBC's artikel, der bærer overskriften "Heltene, der reddede Danmarks stjernespiller".

- Det, der reddede hans liv, var den meget presserende og hurtige lægehjælp, siger professor og hjertespecialist Sanjay Sharma, der er tilknyttet det engelske fodboldforbund.

Den danske landsholdslæge, Martin Boesen, fortalte på et pressemøde sent lørdag aften, at Eriksen lå på siden, og der var vejrtrækning og puls, da han kom hen til ham.

- Det billede ændrede sig ret hurtigt, og han modtog derefter livreddende hjertemassage, sagde landsholdslægen.

Den tidligere Bolton-spiller Fabrice Muamba havde i 2012 en lignende oplevelse, da han under en kamp fik et hjertestop. Han kom sig, men spillede aldrig siden igen.

Den uhyggelige oplevelse dukkede op til overfladen, da han så Eriksen falde om og ligge livløs på græstæppet, fortæller han til BBC.

- Det var skræmmende at se, men ros til lægestaben for en fantastisk indsats med Christian. Det glædede mig at se, hvordan hans holdkammerater stod sammen og beskyttede ham. Det bragte følelser tilbage, siger Fabrice Muamba.

Tilskuerne til kampen indtog ifølge BBC også en positiv rolle i de adskillige minutter, hvor mange frygtede det værste for Christian Eriksen.

På et tidspunkt råbte de finske fans "Christian" og de danske fans svarede igen med "Eriksen"-råb.