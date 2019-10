Engelsk fodboldforbund: Stort arbejde mod racisme venter

FA ser uddannelsesprogrammer som en afgørende faktor for at kunne bekæmpe racisme i fodbold.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) anerkender straffen til Bulgarien, som skal spille en kamp uden tilskuere, fordi bulgarske fans blandt andet heilede og ytrede sig racistisk ved blandt andet at lave abelyde i forbindelse med en hjemmekamp mod England 14. oktober.

FA slår i en række udtalelser på Twitter også fast, at straffen i sig selv ikke løser problemet, men at der stadig forestår et stort arbejde i at bekæmpe diskrimination i fodbold.

- Vi håber, at de beskæmmende scener i Sofia aldrig vil blive gentaget.

- Vores prioritet er fortsat vores spillere, ansatte omkring holdet og vores fans, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at de ikke behøver at være vidne til sådanne omstændigheder igen.

- Vi anerkender Uefas afgørelse i dag, men der eksisterer stadig en enorm udfordring om racisme og diskrimination i samfundet. Fodbolden er også udfordret og skal gøre noget ved det, men det handler for alle om at erkende problemets alvor.

- Selv om de, der er ansvarlige for den skamfulde opførsel herhjemme eller i udlandet, skal stilles til ansvar, bør vi ikke miste synet for, at uddannelsesprogrammer er en del af en langsigtet løsning.

- Det er vejen til at fjerne roden til den modbydelige opførsel. Vi er klar til at udvide vores samarbejde med Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund), Kick It Out og Fare (antidiskriminerende organisationer, red.) på enhver positive måde, lyder det fra FA.

To gange blev kampen mellem Bulgarien og England afbrudt på grund af racistiske tilråb rettet mod de engelske spillere.

Bulgarien har også fået en bøde på cirka en halv millioner kroner, og sker lignende tilråb igen vil bulgarerne blive straffet med at skulle spille endnu en hjemmekamp for tomme tribuner.