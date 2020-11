Engelsk fodboldchef går af få timer efter stødende udtalelse

Det Engelske Fodboldforbunds (FA) formand, Greg Clarke, har trukket sig efter at have fået kritik for kommentarer over for det britiske parlament.

Det oplyser FA i en udtalelse tidligt tirsdag aften.

Den 63-årige FA-formands afgang kommer, blot få timer efter at hans kommentarer faldt på et digitalt møde med et udvalg for blandt andet sport og kultur i det britiske parlament.