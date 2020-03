Engelsk fodbold står foran vanskelige beslutninger

Hvordan skal Premier League afsluttes i denne sæson? Kommer Liverpool til at vinde mesterskabet for første gang siden 1990? Hvem rykker ned?

Tre store engelske fodboldorganisationer var til møde fredag, og de lagde op til nogle vanskelige beslutninger i nær fremtid.

På fredagens møde deltog Premier League, den engelske ligaforening English Football League (EFL) og spillerforeningen Professional Footballers' Association (PFA).

I et fælles budskab skriver de tre organisationer:

- The Premier League, EFL og PFA er enige om, at vanskelige beslutninger er nødt til at blive truffet for at begrænse den økonomiske effekt af den nuværende suspendering af professionel fodbold i England.

I forvejen var Premier League suspenderet frem til 30. april, og det står fortsat ved magt. Datoen blev der ikke rokket ved.

- Ligaerne vil ikke genoptages før tidligst 30. april. De vil først genoptages, når det er sikkert, og forholdene tillader det, lyder det.

De blev enige om at mødes i næste uge for at snakke videre og finde en måde at få spillet denne sæson færdig:

- Flere møder vil finde sted i næste uge for at formulere en fælles plan, som skal håndtere de vanskelige omstændigheder, som ligaerne, klubberne, spillerne, medarbejderne og fansene står over for.

BBC skriver, at Premier League-klubberne skal mødes 3. april, og vurderingen lyder, at de bliver enige om at forlænge suspenderingen frem til 30. april yderligere.

Ifølge hjemmesiden The Athletic, som har talt med flere anonyme kilder, er der stadig flere Premier League-chefer, som ønsker at skrotte sæsonen.

Det er dårligt nyt for Liverpool, som fører rækken suverænt med 25 point ned til Manchester City med ni spillerunder tilbage.

På mødet 3. april er der ledermøde for klubberne i Premier League, og her vil alle måske blive klogere på, hvad der skal ske i fremtiden.

- Der er ikke plads til sport i den situation, verden er i nu. Vi opfører os som små fornærmede børn. Jeg mener, at vi begår en stor fejl.

- Vi bør afslutte denne sæson og starte på ny i september, siger en kilde til The Athletic.

Ifølge mediet skal 14 af de 20 klubber stemme for et forslag, før der kan besluttes noget - såsom at afslutte sæsonen.