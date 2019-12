Energifyldt Eriksen: Det er kedeligt at sidde på bænken

Det er en mental udfordring for Christian Eriksen at tilbringe uvant meget tid på bænken, siger han.

Det irriterer landsholdsspilleren Christian Eriksen, at han primært er henvist til en reserverolle i Tottenham efter managerskiftet fra Mauricio Pochettino til José Mourinho.

Fynboen har opsparet en masse energi, som han gerne vil gøre brug af inde på banen. Det siger han i et videointerview, som Spillerforeningen har delt på Twitter.

- Lige nu er mit mål at spille fodbold. For mig handler det om at gå ud på banen og spille og ikke sidde ned og kigge. Det er lidt kedeligt for at være helt ærlig.

- Lige nu har jeg masser af energi til at spille bold med Alfred (Eriksens søn, red.), når jeg ikke spiller.

- Det er noget andet mentalt, når man spiller mindre, end man har været vant til. Jeg har altid skullet restituere dagen efter kampen, nu har jeg friske ben hele ugen, det er nyt, siger Eriksen.

Hans kontrakt med Tottenham udløber efter sæsonen. Derfor kan Eriksen i januar frit forhandle med andre klubber om en kontrakt gældende fra sommer.

Mourinho blev ansat som ny manager i Tottenham 20. november. Siden har Tottenham spillet syv kampe på tværs af alle turneringer, og kun en enkelt gang er danskeren startet inde. Det var i den på papiret ubetydelige udekamp mod Bayern München i sidste uge i Champions League.

Det er ikke kun på taktikbrættet, at Christian Eriksen har mærket forandring efter managerskiftet.

- Alt er anderledes. Der kom nye mennesker ind, og træningen blev anderledes. Ritualerne inden træningen og kamp er også blevet anderledes. Der er mange små ting, som ændrer sig.

- Mourinho kom ind og sagde, at han ikke ville ændre mange ting. Man kan godt se, at han har ændret nogle ting stille og roligt. Det er svært at komme ind som træner midt i en sæson, efter Pochettino havde været her i fem et halvt år, siger danskeren.

Han medgiver, at Tottenham nok har haft brug for lidt ny inspiration efter et generelt skuffende efterår sammenlignet med de seneste sæsoners resultater.

- Det er altid godt for nogen og værre for andre, når der bliver skiftet træner. Som spiller handler det om at følge med. Vi er vanemennesker, så vi er vant til noget, men det bliver man nogle gange lullet i søvn af. Her har der højst sandsynligt været brug for, at der kom et andet synspunkt.

- Det var en ærgerlig måde, det skete på, når man tænker på, at vi var i en Champions League-finale for seks måneder siden. Jeg tror ikke, at han (Pochettino, red.) eller vi havde forestillet os, at han ville blive fyret efter det, siger Christian Eriksen.