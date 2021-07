Endnu en spiller med AGF-fortid slutter sig til FCK

FC København har hentet den tidligere AGF'er Kevin Diks på en fireårig kontrakt.

Det meddeler superligaklubben på sin hjemmeside.

Dermed følger højrebacken i fodsporene på målmanden Kamil Grabara, der lørdag blev præsenteret som ny mand i det københavnske bur.

De to var holdkammerater i AGF i den forgangne sæson, hvor Diks var på leje fra italienske Fiorentina for anden sæson i træk.

Det er også hos Serie A-klubben, at FCK har sikret sig forstærkning til backpositionen.

Skiftet til FCK vil gøre hollænderen til en endnu bedre fodboldspiller, mener FCK-sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han har altid haft talentet, og nu får han også mulighed for at få en større stabilitet ind i sin karriere. Det tror vi meget på, vil løfte ham yderligere.

- Han har allerede prøvet en del trods sin relativt unge alder lige fra Champions League-fodbold for Feyenoord til frustrerende perioder i Italien, og det har givet ham en god ballast som person og spiller.

- Han er moden og bidrager altid loyalt til holdet, hvor der er brug for ham, og vi er sikre på, at han også kommer til at løfte den samlede kvalitet i vores trup, siger sportsdirektøren til FCK's hjemmeside.

Ligesom de to spillere har Peter Christiansen en fortid i AGF. Han overtog jobbet i FCK i april efter at have været sportschef i AGF.

Det var derfor også ham, der i sin tid lokkede Diks til Aarhus.

Diks afslører på FCK's hjemmeside, at han denne sommer har haft muligheder i andre danske klubber, efter at han vendte tilbage fra leje i AGF.

- Jeg havde en del andre muligheder både i andre ligaer og i Danmark, men jeg havde den helt rigtige fornemmelse omkring FCK med det samme, da jeg hørte, at de var interesserede.

- Jeg har haft god mulighed for at tænke mig om og træffe beslutningen sammen med min kæreste og min familie, og jeg er virkelig glad for at være her, siger han.