Artiklen: Endnu en serbisk EM-spiller er testet positiv for corona

Endnu en serbisk EM-spiller er testet positiv for corona

Problemer med coronavirus spreder sig i den serbiske EM-lejr, hvor to spillere nu er testet positive.

Endnu en spiller fra Serbiens kvindelandshold i håndbold er testet positiv for coronavirus ved EM i Danmark.

Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Dermed er to spillere foreløbig testet positive i den serbiske EM-lejr efter ankomsten til Danmark.

Serbiens Håndboldforbund oplyser på sin hjemmeside, at det drejer sig om bagspilleren Marija Agbaba og målmanden Kristina Graovac.

De to spillere er blevet isoleret fra resten af holdet, og det samme er deres to værelseskammerater.

Den første sag blev meldt ud fredag morgen, hvor det også blev bestemt at udsætte fredagens opgør mellem Serbien og Holland i Kolding til lørdag.

Resten af det serbiske hold befinder sig også i karantæne på deres værelser, og klokken 20.00 bliver de testet igen.

For at kampen mod Holland kan afvikles lørdag, skal spillerne hver kunne fremvise to negativer prøver.

Det serbiske landshold ankom til Danmark torsdag og blev testet i lufthavnen. Det serbiske forbund har oplyst til TV2, at det ikke kunne lade sig gøre at rejse tidligere.

Oprindelig skulle Danmark og Norge deles om værtskabet for EM, men Norge endte med at trække sig på grund af strengere coronarestriktioner.

Den norske del af arrangementet blev flyttet til Danmark, som derefter blev enearrangør. Men det skete ikke uden sværdslag med de danske myndigheder.

Indtil for ti dage siden var det tvivlsomt, om EM overhovedet ville blive afviklet. Og da den gik i gang i Herning og Kolding torsdag, skete det under store sikkerhedsforanstaltninger.

Deltagerne lever i en såkaldt boble og er isoleret fra omverdenen, så længe de er med i turneringen. Spillere og trænere bliver coronatestet mindst hver tredje dag i håbet om at undgå, at smitten breder sig i boblen.

I tirsdags blev en rumænsk spiller testet positiv ved ankomsten til Danmark. Det forhindrede dog ikke de øvrige rumænske spillere i at gå på banen mod Tyskland torsdag.

Holland og Serbien udgør sammen med Ungarn og Kroatien gruppe C ved EM-turneringen.

Første kamp i gruppen spilles fredag aften mellem Ungarn og Kroatien.