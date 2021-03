Endnu en OL-chef trækker sig efter nedsættende bemærkning

Arrangørerne af OL i Tokyo skal på jagt efter en ny person, der kan stå i spidsen for at arrangere legenes åbnings- og afslutningsceremoni.

Årsagen er, at han er kommet med nedsættende bemærkninger rettet mod den japanske entertainer Naomi Watanabe.

Hiroshi Sasaki har selv erkendt, at han i en gruppechat havde foreslået, at Watanabe kunne spille en rolle som "Olympig" (olympisk gris).

- Der var et meget upassende udtryk i min idé og udtalelse, siger Sasaki i en udtalelse ifølge Reuters.

- Jeg undskylder meget over for hende og dem, der er blevet stødt over den slags.

Hiroshi Sasaki er den anden OL-chef, der må trække sig efter nedsættende bemærkninger rettet mod kvinder.

For nylig trak Yoshiro Mori sig fra rollen som OL's øverste chef efter at have sagt, at kvinderne i den komité, der arrangerer legene, snakkede for meget.