Philip Rivers skal fra næste sæson kaste bolde for Indianapolis Colts. (Arkivfoto)

Endnu en NFL-veteran lander ny kontrakt

For få dage siden skiftede quarterbacklegenden Tom Brady efter 20 år hos NFL-klubben New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers i en alder af 42 år.

Lørdag landede endnu en quarterback-veteran så en aftale med en ny klub.

38-årige Philip Rivers skal i den kommende sæson styre angrebet hos Indianapolis Colts, efter at han i 16 sæsoner har styret angrebet hos San Diego Chargers.

Det bekræfter Indianapolis Colts lørdag.

Klubben har ikke offentliggjort detaljer om kontrakten, men flere amerikanske medier mener at vide, at der er tale om en etårig kontrakt til en værdi af 175 millioner kroner.

Rivers er nummer seks på listen over de quarterbacks, som har kastet for flest yards i NFL-historien. Han har fundet receivere for 59.271 yards, siden han i 2004 kom ind i ligaen hos San Diego Chargers.

Han førte holdet til slutspillet seks gange, men nåede aldrig frem til Super Bowl. Til gengæld er han otte gange blevet valgt til den årlige Pro Bowl.

- Philip er et enestående konkurrencemenneske, og hans erfaring og lederskab bliver afgørende i den fortsatte udvikling for vores unge hold, lyder det fra Indianapolis Colts' general manager, Chris Ballard.

Indianapolis' stjernequarterback Andrew Luck valgte overraskende at stoppe karrieren forud for sidste sæson. I stedet overtog Jacoby Brissett jobbet som starter, men han overbeviste ikke.

Fra 1998 til 2011 var det legenden Peyton Manning, som styrede holdets angreb, inden Andrew Luck tog over.