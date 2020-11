Endnu en Liverpool-forsvarer pådrager sig knæskade

Joe Gomez er ude af Englands trup, efter at han har pådraget sig en knæskade til en træning.

Liverpool-stopperen Joe Gomez trækker sig ud af Englands trup.

Premier League-klubben skriver på sin hjemmeside, at Gomez er ude af de kommende landskampe, efter at han pådrog sig en knæskade til træning.

I forvejen mangler Liverpool forsvarskrumtappen Virgil van Dijk, som udgik med en knæskade i rivalopgøret mod Everton i midten af oktober.

Siden kom det frem, at van Dijk havde pådraget sig en ledbåndsskade i det ene knæ og skulle opereres.

Omfanget af Joe Gomez' skade kendes endnu ikke.

- Jeg kan ikke sige, hvor alvorligt det er, for han er ikke blevet skannet endnu. Det var forfærdeligt at se, at han havde en del smerter, og der var ingen omkring ham, da han blev skadet. Den del gør mig urolig, siger Englands landstræner, Gareth Southgate, ifølge Liverpools hjemmeside.

Gomez har tidligere prøvet at være skadet i længere tid.

I oktober 2015 blev han knæskadet og var ude i otte måneder, før han gjorde comeback i sommeren 2016. Han har siden været ude med ankelproblemer ad flere omgange.

I denne sæson har 23-årige Joe Gomez været fast mand og spillet 12 kampe på tværs af alle turneringer. Kun én Premier League-kamp er han gået glip af, mens han har fået fuld tid i holdets tre Champions League-kampe.

Den ene af dem var hjemmekampen mod FC Midtjylland 27. oktober, hvor Liverpool vandt 2-0.

Gomez har spillet 11 kampe for Englands A-landshold.