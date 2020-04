Tiger Woods og co. kommer muligvis til at kunne spille turneringsgolf fra 11. juni.

En million coronatest skal redde golfturneringer i USA

Daglige coronatest af spillere, caddies og officials kan blive en forudsætning for at genoptage PGA Touren.

Den amerikanske PGA Tour håber at kunne få leveret udstyr til at foretage op mod en million coronatest for at kunne redde golfsæsonen.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Selv vil PGA-organisationen ikke bekræfte antallet af ønskede test, men en talsmand bekræfter, at PGA Touren i samråd med medicinske eksperter arbejder på en teststrategi.

Ifølge The Guardian er man kommet frem til, at alle spillere, caddies og andre officials dagligt skal testes mod coronavirus i forbindelse med en turnering. En positiv test udløser en selvkarantæne på 14 dage.

Får PGA Touren råderet over et tilstrækkeligt antal test, er det planen, at sæsonen skal genoptages fra 11. juni. Fra den dato og frem til 7. september er der planlagt 14 turneringer.

Mindst fire af turneringerne vil foregå uden tilskuere, men det er stadig nødvendigt at have 700-800 officials på hver golfbane for at kunne afvikle en PGA Tour-turnering, skønnes det.

Bliver PGA Touren genoptaget, er der ifølge The Guardian en fælles forståelse af, at spillere og caddies fra udlandet tildeles indrejsetilladelse i USA, selv om de restriktive indrejsekrav ikke måtte være lempet til den tid.

USA's golfglade præsident, Donald Trump, ser ifølge avisen afviklingen af sportsbegivenheder som et skridt mod normalitet i samfundet.

Golfsporten er som stort set alle andre sportsgrene hårdt ramt af coronavirus. En lang række turneringer - heriblandt de fire majorturneringer - er blevet flyttet til nye datoer eller aflyst på grund af coronavirus.

Mens British Open ikke bliver afholdt i år, er de tre andre majorturneringer - PGA Championship, US Open og US Masters - flyttet til henholdsvis august, september og november.

Sidste gang, der blev spillet på PGA Touren, var i starten af marts. Her nåede Players Championship at blive sat i gang, inden turneringen blev aflyst efter første runde.