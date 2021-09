Emma Aastrand kvalificerer sig til sin anden VM-finale

Emma Aastrand Jørgensen kom godt fra start i på Bagsværd Rostadion, der er vært for VM.

Halvvejs i heatet var hun kommet foran, og omkring slutningen skruede hun bissen på og viste klassen.

Med en hel kajaks længde til nummer to kunne Emma Aastrand Jørgensen sikkert ro i mål som nummer et, og dermed kan hun se frem til to VM-finaler i weekenden.

Emma Aastrand Jørgensen var på forhånd udråbt af landstræneren og sportschefen i Dansk Kano og Kajak Forbund som en af favoritterne til at tage medaljer. En favoritrolle, som hun ikke har været bleg for at tage på sig.

Emma Aastrand Jørgensen vandt bronze i både 200 og 500 meter enerkajak ved OL i Tokyo.

OL-guldvinderen fra New Zealand Lisa Carrington er ikke med ved VM, men til gengæld er OL-sølvvinderen fra Ungarn Tamara Csipes med. Og hun roede sig også i 500 meter-finalen med en førsteplads i sit heat i Bagsværd.

Dermed får Emma Aastrand Jørgensen mulighed for revanche mod den ungarske roer.

Kvindernes VM-finale i 500 meter enerkajak starter lørdag klokken 11.19, og 200-meter-finalen afvikles søndag klokken 11.57.