Emily Kristine Pedersen stormer mod golftriumf i Tjekkiet

Den danske golfspiller Emily Kristine Pedersen har sat kursen mod sejren i Czech Open.

Efter endnu en stærk runde i Ladies European Tour-turneringen lørdag fører hun før de afsluttende 18 huller søndag i Beroun sydvest for Prag.

Danskeren er samlet 16 slag under par, og hun har en komfortabel margin ned til de nærmeste forfølgere. Hun er seks slag bedre end finnen Sanna Nuutinen, og syv slag bedre end italieneren Lucrezia Colombotto Rosso. Yderligere et slag efter følger to spillere.

På fredagens første runde brugte Emily Kristine Pedersen ni slag færre end banens par og tog føringen. På lørdagens runde blev hun noteret for syv slag under banens par, og det var lørdagens bedste runde i feltet.

- Jeg havde en god følelse ude på banen. Jeg følte egentlig, at jeg gjorde det bedre i dag, og jeg sænkede nogle putts derude. Jeg har en god følelse med mine lange slag, og forhåbentlig kan jeg fortsætte med det i morgen (søndag, red.), siger hun til European Tours hjemmeside.

Generelt har den 24-årige golfspiller fra Smørum vist storform efter fem måneders coronapause.

Hun genoptog sæsonen med at blive nummer to i Scottish Open efter at have været i omspil om sejren. Derefter blev hun delt nummer 11 i majorturneringen British Open, og nu er hun altså godt på vej mod endnu en topplacering.

- De sidste to uger har været vigtige for mig, fordi jeg var skuffet over at være så tæt på at vinde Scottish Open, siger hun.

Hun har kun vundet en enkelt turnering på Ladies European Tour, det var Indian Open i 2015. Det kan der dog meget vel blive lavet om på søndag.

Denne uges tjekkiske turnering afgøres i modsætning til flere andre turneringer kun over tre runder.

Med i sidste runde er også danske Linette Littau Dürr Holmslykke. Hun ligger delt nummer 19 inden sidste runde, og hun er godt på vej mod karrierens bedste resultat på Ladies European Tour.