Emil Berggreen bliver pokalhelt for Mainz

Det var i høj grad med til at sikre et comeback og en Mainz-sejr på 3-1.

Det var en god idé, at Mainz-træner Sandro Schwarz skiftede den danske angriber Emil Berggreen ind i anden halvleg i pokalkampen hjemme mod Stuttgart.

Emil Berggreen kom ind efter 57 minutter, da Mainz var bagud 0-1, og blot fem minutter senere dirigerede den tidligere Hobro-spiller bolden i nettet til 1-1.

Ti minutter senerede tæmmede Emil Berggreen bolden inde i feltet, så holdkammeraten Abdou Diallo nemt kunne sparke bolden i mål til 2-1-føring.

Suat Serdar, som også var blevet skiftet ind i kampen, cementerede sejren på 3-1 på et kontramål i overtiden, da Stuttgart satsede alt for at udligne.

I første halvlegs 42. minut havde Christian Gentner scoret til 1-0 for Stuttgart, som også fik tilkendt et straffespark ti minutter inde i anden halvleg.

Men Dennis Aogo brændte straffesparket, og det gjorde det muligt for Mainz og Emil Berggreen at lave et comeback.

Viktor Fischer sad på bænken i hele kampen for Mainz.

Med sejren er Mainz nu klar til kvartfinalerne i den tyske pokalturnering.

Også Paderborn fra den tredjebedste tyske fodboldrække er videre til kvartfinalerne efter en 1-0-sejr hjemme over Ingolstadt, der spiller i den næstbedste række.