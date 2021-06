Artiklen: Ellevild dreng får Djokovics ketsjer for at coache i finale

Ellevild dreng får Djokovics ketsjer for at coache i finale

En ung dreng fik efter French Open-finalen søndag Novak Djokovics ketsjer, fordi han støttede serberen, da det så sværest ud - og endda gav taktiske råd.

Det fortæller Djokovic, som vandt i fem sæt over græske Stefanos Tsitsipas, på et pressemøde efter kampen.

Verdensetteren tabte de to første sæt, men formåede alligevel at vinde sin 19. grand slam-titel med cifrene 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Til stor jubel overrakte han efterfølgende sin ketsjer til drengen, der reagerede med vantro og enorm begejstring.

- Jeg kunne mere eller mindre høre ham hele kampen, især da jeg var nede med to sæt mod nul. Han kom med opmuntrende tilråb. Han kom faktisk også med taktiske råd, siger Djokovic.

- Han sagde: "Hold din serv, få en let første bold, diktér spillet, og så gå efter hans baghånd." Han coachede mig simpelthen.

- Det var meget sødt, meget pænt af ham. Så jeg følte, at han var den bedste person at give ketsjeren til efter kampen for at vise min taknemmelighed over, at han holdt med mig og støttede mig.

Med sejren er Djokovic den første i over 50 år, der har vundet alle fire grand slam-turneringer mindst to gange.

Samtidig har han med Australian Open-titlen tidligere i år mulighed for at vinde en såkaldt golden slam med alle fire grand slam-titler og OL på ét år. Djokovic afviser ikke, at det er et mål for ham.

- Alt er muligt, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har opnået nogle ting, som mange mennesker ikke troede var mulige for mig. Alt er muligt, og jeg har sat mig selv i en god position til at gå efter en golden slam. Men jeg var også i den position i 2016.

- Det sluttede med et tredjerundenederlag i Wimbledon.

Novak Djokovic har nu 19 grand slam-titler i alt. Roger Federer og Rafael Nadal har 20 hver.

Wimbledon begynder senere denne måned, efter at turneringen blev aflyst sidste år på grund af coronapandemien.