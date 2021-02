Eller-scoring bryder Capitals stime på fire nederlag i træk

Den danske ishockeyspiller Lars Eller sendte natten til onsdag dansk tid Washington Capitals tilbage på sejrskurs, da han scorede sidste mål i holdets 3-1-sejr over Pittsburgh Penguins.

Ellers scoring faldt cirka et minut inde i tredje og sidste periode. Her afsluttede han kynisk første gang efter et fint oplæg af Richard Panik, der frækt sendte pucken mellem benene på en af Penguins' spillere.