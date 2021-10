Eller og Capitals banker New York Rangers i sæsonåbner

Danskeren fik i løbet af opgøret godt 15 minutter på isen for hjemmeholdet. I den tid blev han ikke noteret for nogen scoringer eller oplæg.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller tog sammen med Washington Capitals natten til torsdag dansk tid hul på den nye NHL-sæson ved at besejre New York Rangers 5-1 på hjemmebane.

I stedet kunne han se holdkammeraten T. J. Oshie bringe Capitals foran med 1-0 fire minutter og 40 sekunder inde i første periode.

I begyndelsen af anden periode måtte 32-årige Eller en tur i straffeboksen efter at have spændt ben for en modstander. Trods straffen fortsatte Capitals dominansen, og holdet bragte sig i midten af perioden foran med både 2-0 og 3-0.

Herefter meldte den russiske ishockeylegende Alexander Ovechkin sig også på banen for hjemmeholdet, og han sikrede med to mål i tredje periode Capitals sejren foran 18.573 tilskuere i Capital One Arena.

Lars Eller måtte indimellem russerens to scoringer på ny en tur i straffeboksen for endnu et benspænd.

Chris Kreider scorede det enlige mål for udeholdet.

Washington Capitals og Lars Eller blev i sidste sæson slået ud i første runde af slutspillet af Boston Bruins, og holdet vil unægteligt håbe på at nå længere i denne sæson.

Lars Eller er til dato den eneste dansker, der har vundet det eftertragtede Stanley Cup-trofæ i NHL. Det skete i 2018, hvor danskeren sågar scorede det afgørende mål i finaleserien mellem Washington Capitals og Vegas Golden Knights.