Eller drømmer om København og Malmø som VM-værter i 2025

Ishockey-VM ved Øresund.

Det er drømmen for et af dansk ishockeys største navne, Lars Eller, når Sverige og Danmark i fællesskab arrangerer VM om fem år.

De to lande skal begge stille med en værtsby til turneringen, og Eller er ikke i tvivl, da han i et interview med Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) hjemmeside bliver bedt om at give sit bud.

- København, helt sikkert. Det er helt klart. Og jeg mener også, at det ville være fremragende at have Malmø, som ligger lige på den anden side af Øresund.

- Der er 20 eller 25 minutters køretur over broen, der binder de to byer og de to arenaer sammen. Jeg tror, det ville være fantastisk, både for værtsbyerne og de svenske fans. Ja, alle fans, siger Lars Eller.

Da Danmark på egen hånd arrangerede VM for to år siden, blev kampene afviklet i Herning og København.

Men det danske landshold spillede alle sine puljekampe i den midtjyske by og nåede aldrig til hovedstaden.

Lars Eller var fraværende ved den lejlighed, men han var lovlig undskyldt, eftersom han i de uger var i gang med at vinde Stanley Cup med Washington Capitals.

Til gengæld stillede han op ved VM i Slovakiet sidste år, og Eller mener, at den nuværende generation af dansk ishockeyspillere er den bedste gennem tiderne.

- Hvis vi havde alle spillere til rådighed, ville det formentlig være det stærkeste landshold, vi nogensinde har haft.

- Jeg ved godt, at Frans Nielsen måske nærmer sig afslutningen på karrieren, men resten er lige nu i deres bedste alder eller på vej dertil. Nogle bliver stadig bedre, siger Lars Eller.

Han ser dog samtidig plads til forbedring i de næste årgange.

Under hans far, Olaf Ellers, ledelse holdt U20-landsholdet sig i fem år blandt de ti bedste i verden. Men ved VM på næsthøjeste niveau før jul dumpede de danske talenter helt ned som nummer 15 i hierarkiet.

- I de seneste to år har de ikke leveret de resultater, som de havde i fem-seks år før det. Så det er gået lidt i den forkerte retning, men seniorlandsholdet har aldrig været bedre end nu, siger Eller.

I en verden uden coronavirus ville det danske landshold lige nu være i gang med VM i Schweiz. Men turneringen er aflyst, og dermed bliver næste vigtige opgave VM i Hviderusland og Letland om et år.