Elkjær ønsker landsholdet tættere på danskerne

- DBU har gjort det meget bredt, så vi kunne i princippet blande os i mange ting, men jeg tror, at det gælder om at fokusere. Vi kunne vælge fem ting ud, som vi vil arbejde med det næste år, siger Elkjær.

Helten fra 1980'er-landsholdet er endnu ikke meget for at komme med eksempler på, hvad komitéen kunne foreslå, allerede inden at de ni medlemmer har haft deres første møde.

Men forholdet mellem herrelandsholdet og fansene ligger ham på sinde.

- Vi vil helt sikkert se på forholdet til fansene for at få den entusiasme til landsholdet, som måske har manglet lidt på grund af de sager, der har været.

Sagerne, han henviser til, er blandt andet sidste års konflikt med DBU omkring vilkårene for at spille i rødt og hvidt.

Striden betød, at DBU sendte et vikarlandshold med seriespillere til Slovakiet for at spille en venskabskamp. Konflikten, der langt fra var den første, skabte en del røre blandt danskerne.

Preben Elkjær vil knytte landsholdsspillerne tættere på fansene.

- Jeg tror mange af os i komitéen har en idé til, hvordan man kan gøre tingene lidt smidigere, så man kan komme tættere på og få et tættere forhold til dem.

- Jeg ved, at tiderne er anderledes nu, end da jeg spillede, men alligevel er det vigtigt, at folk føler, at de kan komme tæt på og er en del af det, siger han.

Det er dog ikke kun fodbolden, der onsdag har rumsteret i Preben Elkjærs hoved.

Den nyudnævnte komitéformand var onsdag i Gatten i Himmerland for at deltage i en såkaldt Pro-Am-turnering forud for golfturneringen Made in Denmark.

Her følges kendisser, professionelle golfspillere og amatører rundt på banen i en holdkamp.

Elkjær gik sammen med det engelske golfikon Lee Westwood, der har vundet 24 turneringer på European Tour.

- Det var en fornøjelse. Vi har hygget os og nydt den sindssygt flotte bane. Det er vildt at spille på en bane, der er sat op til European Tour. Man kan se, at der er gjort noget ved det, og så med Lee Westwood.

- Han er helt vildt præcis. Jeg kan ikke lære noget af ham, for jeg kan slet ikke noget af det, han kan.

Elkjær og Westwoods hold sluttede langt tilbage på en 18.-plads i Pro-Am-turneringen.

- Jeg kunne godt have gjort det lidt bedre, men det er tidligt på sæsonen, siger Elkjær med et grin.