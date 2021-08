Elitechef om Slott: Siger farvel til enestående atlet

- I mine øjne sige vi farvel til en atlet, der har betydet rigtig meget for dansk atletik, og det er min fornemmelse, at Sara betyder meget for eliteidrætten i det hele taget som enestående atlet og rollemodel med holdninger til idrætten og samfundet.

- Derfor tænker jeg også, at man har set rigtigt ved at vælge hende til Team Danmarks bestyrelse. Hun er en værdig repræsentant for eliteidrætten, siger Bo Overgaard.

Han ærgrede sig dog over, at Slott skulle ende sin karriere med et styrt på sidste hæk på vej ind til opløbsstrækningen.

- Jeg oplevede, at Sara startede rigtigt godt, og da hun skulle lægge tryk på, da lavede hun en lille teknisk fejl. Så lidt skal der til på dette niveau. Ej, hvor jeg synes, det er synd og ærgerligt for Sara. Det tager ikke noget af hendes status i forhold til at være en absolut topatlet. Ikke for mig i hvert fald.

- Sara gik ind til løbet for at give alt. Hun ville så gerne stå i den finale. Hun vidste, at hun skulle være offensiv, og der skal ikke mange småfejl til. Det er et billede på, hvor tæt det er. Jeg havde oplevelsen af, at hun var godt med i løbet.

Slott er med sølvet fra Rio i 2016 den seneste danske OL-medaljevinder for Danmark i atletik, men sportschefen er ikke bekymret for fremtiden, når det kommer til metal i de største konkurrencer.

- Da jeg tiltrådte som elitechef, afhang meget af vores arbejde af Sara og Andreas Bube, men med dette hold ved OL, synes jeg, at vi viser, at vi er på vej med generationsskiftet.

- Så jeg er ikke så nervøs for, at vi ikke har atleter ved OL i Paris eller fire år derefter, som også kan være inde i billedet til medaljer. Men det er tough. Det er vi klar over.

- Men det kunne lade sig gøre for Sara, og også i sin tid for Joachim B. Olsen og Wilson Kipketer. Så vi kommer også til at gøre det i fremtiden, forudser Bo Overgaard.