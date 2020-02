Elitechef: Mistanke mod Fuglsang er forfærdelig for sporten

Både cykelsporten som helhed og dansk cykling kan blive sat tilbage af søndagens historie om, at succesrytteren Jakob Fuglsang ifølge en rapport er blevet efterforsket for et muligt samarbejde med dopinglægen Michele Ferrari.

Det mener elitechefen i Danmarks Cykle Union (DCU), Morten Bennekou.

- Alene mistænkeliggørelsen af Jakob og cykelsporten generelt og tanken om, at en fyr som Ferrari finder vej tilbage til feltet, er forfærdelig. Vi har ikke brug for, at den slags mennesker vender tilbage til cykelsporten, siger Morten Bennekou.

- Det er forfærdeligt i forhold til, at rigtig mange forsøger at genopbygge et renommé, der har været flosset igennem tiderne, og arbejder godt, sundt og rigtigt og tilsidesætter alt for at blive dygtige. De bliver alle mistænkeliggjort nu.

DR, Politiken og norske VG publicerede søndag historien på baggrund af en hemmelig rapport, som medierne er kommet i besiddelse af.

Ifølge rapporten blev Fuglsang i 2019 efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for at have forbindelse til Ferrari, der er udelukket fra al sport.

Bennekou mener, at det giver brændsel til fordommene om, at alle i cykelsporten doper sig.

- Jeg hørte i radioen i morges en vært sige, "de er jo dopede alle sammen, ellers kunne de jo ikke gøre det, de gør". Det opstår nemt, når sådan en anklage kommer op. Uanset om den er rigtig eller ej.

- Det er jeg ked af, for jeg ved, at rigtig mange ikke snyder. Selv om det bliver tilbagevist, vil mistanken stadig være der: "Var der ikke noget om det alligevel, og var det ikke bare fordi, man ikke kunne bevise det?".

- Det er ikke sikkert, at det sætter os tilbage til nul, da nogle forhåbentlig er i stand til at bevare perspektivet, men det trækker i den retning, at der bliver snydt i sporten, siger Morten Bennekou.

Historien om Fuglsang kommer på et tidspunkt, hvor dansk cykling har oplevet et af de største succesår. Fuglsang bidrog selv med flere store sejre i Liège-Bastogne-Liège og Vueltaen.

Derudover blev Mads Pedersen Danmarks første verdensmester i herrernes linjeløb.

- Alle kan i princippet blive mistænkeliggjort nu. Det er ærgerligt, da vi er inde i en positiv gænge, hvor det går rigtig godt, og vi er stolte. Nu kan der blive stillet spørgsmål ved hele pakken, frygter Bennekou.

Han mener endnu, at oplysningerne er for få til, at man kan drage konklusioner.

- Det er for tidligt at sige, hvad der er i det her. Der kom ikke meget konkret ud. Det er en åben sag, hvor vi lige nu hverken kan dømme eller frikende Jakob.

- Men uanset hvad der sker, risikerer han altid at være en smule mistænkt. Det er svært at slippe fri af, siger Bennekou.

Han tilføjer, at DCU ikke vil foretage sig noget i sagen lige nu.

- Overhovedet ikke. Landevejseliten deltager kun på vores vegne til mesterskaber, så vi udtager kun til EM, VM og OL. Så vi har intet tidspres i forhold til at beslutte os for noget som helst.

- Vi venter og ser, om sagen udvikler sig, om der kommer beviser, eller den går i sig selv igen, siger elitechefen.