Eli Manning går på pension efter 16 år hos New York Giants

Den dobbelte Super Bowl-vinder Eli Manning stopper karrieren efter 16 år som New York Giants' quarterback.

Den legendariske quarterback vil fredag holde et pressemøde, hvor han vil annoncere sin beslutning.

Det meddeler NFL-klubben på sin hjemmeside onsdag.

- I 16 sæsoner definerede Eli Manning, hvad det vil sige at være en New York Giant (en New York Giants-spiller, red.) både på og uden for banen, udtaler Giants-ejer John Mara i en meddelelse.

- Eli er en af de bedste spillere i vores klubs historie.

- Det betød noget for Eli at være Giants' quarterback, og det betød endnu mere for os, udtaler John Mara.

Manning har været en stor profil i New York-klubben, der har vundet to Super Bowl-titler under Mannings ledelse. I begge Super Bowl-sejre blev Manning efterfølgende kåret til kampens mest værdifulde spiller, MVP.

Giants vandt begge trofæer efter snævre sejre over New England Patriots.

Eli Manning blev valgt af San Diego Chargers som den første spiller i NFL-draften i 2004. I samme ombæring blev han dog byttet til New York Giants, hvor han har spillet hele sin karriere.

Fra den 21. november 2004 til den 23. november 2017 var Eli Manning New York Giants' startende quarterback i den regulære NFL-sæson i 210 kampe i træk.

Med sit karrierestop følger Eli Manning i fodsporene af sin mindst lige så berømte storebror, Peyton Manning, der stoppede karrieren i 2016.

Nyheden om Eli Manning kommer næppe som den store overraskelse for NFL-fans, eftersom den 39-årige quarterback i sidste sæson blev degraderet til fordel for den unge Daniel Jones, som forinden var blevet valgt i første runde af NFL-draften.

Ifølge New York Post sagde Manning i slutningen af sidste sæson, at han ikke ville vende tilbage til Giants som "en backup".