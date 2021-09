Elektrisk Parken giver landsholdsspillerne vinger

Sådan lyder det fra flere rutinerede landsholdsspillere forud for tirsdagens udsolgte VM-kvalifikationskamp mod Israel.

- Det er ikke et sjovt sted at komme som modstander, indleder Pierre-Emile Højbjerg.

- Vi mærker os selv vokse, når vi kommer ind i Parken. Parken giver vinger, og der er noget elektrisk over stadionet, så det hele løfter sig. Vi kæmper alle om det samme, uanset om man står på lægterne eller spiller på banen. Vi ønsker det samme, og det skaber noget energi, som holdet får ud i benene på banen.

- Tidligere har vi måske ventet lidt på at få åbnet op for stemningen, så vi har kunnet få den energi ned i benene. Det behøver vi ikke vente på længere, siger han.

Der var udsolgt og fuldt tryk på lægterne i onsdags, da Danmark vandt 2-0 hjemme over Skotland.

Her havde den fanatiske opbakning også en andel i, at Danmark scorede to gange på halvandet minut, mener Yussuf Poulsen.

- Man kan også mærke, at stemningen går i hovedet på modstanderen. Det var også derfor, at vi scorede to mål lige efter hinanden mod Skotland, det var et klassisk eksempel på, at de bukkede under for stemningen efter et mål, mens vi fortsatte med at trykke på.

- Det gjorde dem nervøse, og fansene råbte lige lidt højere, og så kunne de måske ikke høre de små beskeder til hinanden, siger angriberen.

På et banner bag det ene mål stod der "I har samlet nationen på ny". Og landsholdsspillerne mærker ubetinget en bedre opbakning end for et par år siden.

- Vi spillere mærker en kæmpe forskel. Det er en stor motivation, at vi har et fyldt Parken til en kamp mod Israel på det her tidspunkt. Sådan havde det ikke set ud for to år siden, siger Thomas Delaney.

Med en sejr i Parken kan Danmark tage et stort skridt mod næste års VM-slutrunde i Qatar. Opgøret mellem Danmark og Israel begynder klokken 20.45.