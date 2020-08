Elche rykker op i Primera Division efter dramatisk afgørelse

Resultatet var nok til at sikre Elche den samlede sejr, efter at det første opgør var endt 0-0.

Den spanske fodboldklub Elche er rykket op i landets bedste række, Primera Division. Det sker, efter at holdet søndag aften på udebane slog Girona 1-0 i returkampen i playoff-finalen.

Sejren kom i hus dybt inde i overtiden, da Elches angriber Pere Milla headede bolden i kassen i det 96. minut.

Elches sejr blev hjulpet af, at holdet spillede store dele af kampen med en mand i overtal, efter at Gironas stjerneangriber Christian Stuani blev vist ud i det 61. minut for en hård tackling.

Det er fem år siden, at Elche sidste var at finde i Spaniens bedste fodboldrække.

Dengang rykkede holdet ned, fordi klubben havde rod i økonomien.

Elche er tredje og sidste hold, der rykker op fra Segunda Division.

Klubberne Huesca og Cadiz er allerede rykket op i Spaniens bedste række.