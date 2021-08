Ekstremt vejr truer sjældent cykelfeltet

For cykelryttere er vejret et afgørende parameter, og selv om lidt regn ikke truer et løb som PostNord Danmark Rundt, følger arrangørerne med.

Men udfordringerne er sjældent så store som andre steder, fastslår løbsmanager Jens Kasler.

- Jeg har været med i 20 år, og vi har kun måttet aflyse en etape én gang. Det er sjældent, vi for alvor har de udfordringer, siger han.

Dårligt vejr førte i 2017 til, at 2. etape af PostNord Danmark Rundt blev aflyst efter omkring 100 kilometer. Men dengang var der stor uenighed om beslutningen.

- Vi læner os op ad UCI's chefkommissær. Og så er der en sportsdirektør og en rytter, som er med i en komité, der skal tage sådan en beslutning. Hvis det skal træde i kraft. Så rådfører man sig med dem om, hvorvidt man skal køre eller ej, siger Jens Kasler.

UCI har en protokol for ekstremt vejr. Den tages i brug, hvis der er risiko for, at rytternes sikkerhed sættes over styr.

I baghånden har løbsarrangørerne i Danmark en meteorolog i Billund Lufthavn. De kan ringe til vedkommende, hvis tordenvejr truer med at kigge forbi feltet.

I dag er det sjældent, at cykelløb bliver udsat eller aflyst på grund af voldsomt vejr. Og spørger man Brian Holm, skal det også stå grelt til, før det bliver for meget.

- Det er for meget, når de siger i radioen, at man ikke skal bevæge sig udenfor. Så bliver det for farligt. Hvis vi kommer kørende, og man får et skilt eller træ i hovedet. Men regn og dårligt vejr, eller hvis det er koldt, er en del af cykelløbet. Det skal vi ikke brokke os over, siger han.

For danskere er det ofte en fordel, når nedbør og kulde melder sig, mener Quick-Steps sportsdirektør.

- Selvfølgelig er folks sikkerhed vigtig. Men en god gang sidevind har jeg altid godt kunnet lide. Mads Pedersen-typerne, der jubler, når det regner og sner, og bliver verdensmestre, skal der også være plads til.

- Ligesom der er ryttere, der er gode, hvis det bliver 38 grader og en bageovn. Der skal være plads til det hele, lyder det fra Brian Holm.

Løbets forsvarende vinder, Niklas Larsen, er ikke meget for at bevæge sig ud på cyklen, hvis der er risiko for torden og skybrud.

- Hvis vejret bliver for sindssygt, så stopper jeg. Jeg har ikke tænkt mig at sætte mit helbred på spil på den måde. Men lidt regn skader ikke, og lidt uvejr kan jeg også godt lide at køre i.

Før tirsdagens etape fra Struer til Esbjerg var der en overgang risiko for skybrud i det område ved den jyske vestkyst, som rytterne kørte rundt i. Men ud over lidt regn før etapen og på de første kilometer var vejret meget mildt.

- Selvfølgelig vil man helst køre i solskin altid, men sådan er det ikke, lød det før etapen fra Niklas Larsen.