Ekstra træning i enkeltstart skal sikre Roglic revanche

Også hos Roglic selv. Han blev slået med omkring to minutter af Pogacar på den afgørende enkeltstart, og endte med at tabe Touren med 59 sekunder.

I år er der to relativt lange enkeltstarter i Touren. Derfor ved den 31-årige slovener også godt, at den disciplin skal mestres bedre. Det har præget træningen op til Touren.

- De to enkeltstarter kan blive meget afgørende. Det så vi sidste år. Derfor har jeg brugt mere tid på enkeltstartscyklen, og jeg har arbejdet mere med den del, siger Roglic på holdets pressemøde forud for Touren.

- Men når man ikke kører mod nogen, er det svært at vide, hvor langt det rækker.

Han får i årets Tour dansk hjælp af Jonas Vingegaard, der står foran sin debut i verdens største cykelløb.

Roglic ser et stort lys i den 24-årige dansker, som skal være en af hans bodyguards i bjergene.

- Jonas har vist, at han er super stærk og kan køre med de bedste i bjergene. Han kan hjælpe mig meget, lyder det fra sloveneren.

Vingegaard døjede for et par måneder siden med en lille skade, men han slår fast, at han er klar.

- Skaden var for næsten to måneder siden, og den var kun et problem i en uges tid. Jeg er helt klar, og jeg glæder mig, lyder det fra tourdebutanten.

Jumbo-Visma har på papiret et ekstremt slagkraftigt mandskab til bjergene med folk som kaptajn Roglic, Vingegaard, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk og alsidige Wout van Aert.

Sidste år dominerede holdet fronten af feltet i størstedelen af løbet. Det var dog ikke nok til samlet sejr, og i år vil holdet gribe tingene lidt anderledes an.

- Vi lærte af sidste år, så vi kommer måske ikke til at være så dominerende i år. Team Ineos kommer også med et hold, som er langt stærkere end sidste år, så de kan også dominere, siger holdets sportsdirektør Grischa Niermann.

Derudover er der forventninger til UAE-holdet i forhold til at tage ansvar i feltet. Holdet, der har danske Mikkel Bjerg med, føres an af den forsvarende mester, Tadej Pogacar.