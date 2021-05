Ekstatiske Rangers-fans raserer Glasgow efter ubesejret sæson

Mindst tre betjente er blevet såret, og over 20 personer er blevet anholdt, efter at fans af fodboldklubben Rangers FC lørdag gik på gaden i Glasgow for at fejre klubbens første mesterskab i ti år.

På trods af at det skotske mandskab allerede sikrede sig titlen for over to måneder siden, forsamlede horder af fans sig foran klubbens stadion forud for holdets sidste kamp i sæsonen mod Aberdeen.