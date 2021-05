Eksplosiv frisparkskendelse ærgrer Vejle-reserve

Indskiftede Lucas Jensen sendte et hovedstød i mål, hvilket kunne have været en udligning for Vejle. Men AaB vandt opgøret i Superligaens nedrykningsspil med 2-1, da dommer Peter Kjærsgaard fløjtede for frispark i situationen.

Med kort tid tilbage af onsdagens opgør mellem AaB og Vejle blev et frispark genstand for store protester fra Vejle-bænken.

Protesterne kastede to røde kort af sig til to assistenttrænere på Vejle-bænken.

Offensivspilleren Lucas Jensen følte sig snydt i situationen, hvor forseelsen skulle være et skub i ryggen på AaB-spilleren Magnus Christensen.

- Jeg følte ikke, jeg lavede en forseelse, og jeg blev overrasket, da jeg hørte fløjten. Det er jeg ekstremt ærgerlig over, siger Vejle-spilleren.

Dommer Peter Kjærsgaard forklarede over for spillerne, at holdet i VAR-vognen havde kigget på kendelsen.

- Han sagde, at de havde tjekket den i vognen. Men jeg synes, at bolden blev sat hurtigt i gang, og det ved jeg ikke, om de kunne nå på den tid.

- Jeg føler overhovedet ikke, at jeg lavede et frispark. Det er jeg ikke enig i, siger Vejle-reserven.

I AaB-lejren er der til gengæld ingen tvivl hos midtbanespilleren Magnus Christensen, som Lucas Jensen var i luftduel med.

- Jeg kan godt forstå, at folk bliver sure, når de ser den på video. Men det var tydeligt, at jeg fik et skub i ryggen. Ellers havde jeg vundet den duel.

- Så jeg synes, at det er helt korrekt, og jeg havde været virkelig utilfreds, hvis den ikke var blevet dømt, siger Magnus Christensen.

Nederlaget til Vejle betyder, at holdet ikke har andet end placeringer at spille for i denne sæson af Superligaen.

Oprykkerne har sikret overlevelse, men matematisk kan mandskabet ikke længere nå førstepladsen i nedrykningsspillet, der giver adgang til europaplayoff.