Eksperter til Hjulmand: Jonas Wind bør være førstevalg

Egentlig har FC København-angriberen Jonas Wind alderen til at være U21-landsholdsspiller. Men efter præstationerne i sine første A-landskampe for Kasper Hjulmands tropper bør det være slut med U21-bold for ham.

Det mener både Discovery Networks' fodboldekspert Mikkel Bischoff og forfatter og fodboldekspert Asker Hedegaard Boye.

- Hvis jeg var landstræner, så ville jeg sige, at ham spillede jeg med. Han er fast mand. Og så må Kasper Dolberg bevise, hvis han skal have den plads igen, siger Asker Hedegaard Boye, der for et år siden udgav fodboldbogen "Spillets forvandling".

Den holdning deler den tidligere fodboldspiller Mikkel Bischoff, som kommenterer landsholdets kampe for Discovery Networks.

Efter et kort indhop i testkampen mod Færøerne i oktober, hans præstation efter pauseindhop mod Sverige i sidste uge og ikke mindst indsatsen i onsdagens Nations League-kamp mod Belgien er Bischoff ikke i tvivl.

- Det er lige præcis den spiller, det danske landshold har brug for. Jeg synes, at med den præstation, han leverede (mod Belgien, red.), brænder han sig direkte ind som førstevalg foran Dolberg, siger han.

- Han har hele pakken bortset fra fart i benene. Og hvis du har fart andre steder på banen, betyder det ikke så meget, at Wind ikke har det, fordi han er så intelligent i sit spil.

- Hvis han får den rigtige rolle, er han som skræddersyet til den måde, Hjulmand gerne vil spille fodbold på.

Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite har ikke fundet storspillet frem på kanterne under Hjulmand indtil videre, og Dolberg har heller ikke for alvor formået at vise sine evner i de seneste landskampe.

Her er Wind et friskt og kærkomment pust, mener Hedegaard Boye.

- Jeg savner mere uforudsigelighed og kreativitet i den offensive del, og der synes jeg, at en som Jonas Wind kan bidrage til det, siger han.

Wind har i halvandet år imponeret for FCK, men kampen mod Belgien fejede al tvivl om talentet af vejen.

- Han har en god førsteberøring, er god til at dække bolden og være intelligent i sin måde at bevæge sig rundt på banen, siger Mikkel Bischoff.

- Det er den ultimative blåstempling af hans talent, at han kan bære det ind på et højere niveau, og det ser fuldstændig ubesværet ud. Det er der ikke mange, som kan.

Wind scorede målet til 1-1 i nederlaget mod Belgien, mens han mod Sverige i sidste uge scorede 1-0-målet i sejren på 2-0.

Mod Færøerne og Island kom han sent ind i anden halvleg ved begge lejligheder.