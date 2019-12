Hovedskader sker hyppigt i fodbold, og det er et område, som fodboldens lovgivere har fokus på, da hjernerystelser kan give varige men. Her ses Chelseas Olivier Giroud med forbinding om hovedet. (Arkivfoto)

Eksperter skal finde formel for udskiftning ved hovedskader

Hovedskader i fodbold har haft stigende fokus de senere år, og nu har The International Football Association Board (Ifab) besluttet at arbejde videre med et kontroversielt forslag.

På et møde tirsdag besluttede Ifab at nedsætte en gruppe af eksperter, som skal undersøge, hvordan man kan implementere muligheden for midlertidige udskiftninger af spillere, hvor der kan være mistanke om hjernerystelse.

- Gruppen vil bestå af lægefaglige specialister og fodboldeksperter, og medlemmerne (af gruppen, red.) vil blive offentliggjort snarest, skriver Ifab på sin hjemmeside.

Ifølge Sky Sports kunne tiltaget allerede komme i spil til EM i 2020, men ifølge flere medier vil regelændringen først blive afprøvet efterfølgende.

Den midlertidige udskiftning muliggør et grundigere hovedtjek på ti minutter i rolige omgivelser. I dag har lægerne tre minutter til rådighed og skal foretage vurderingen i tilskuerlarmen på stadion.

Selv om ændringerne umiddelbart lyder fornuftige, så er de unødvendige, mener klinisk professor i neurokirurgi på Aarhus Universitet Jens Christian Hedemann Sørensen.

- Lægerne kan sagtens afgøre, om en spiller har en hjernerystelse på under tre minutter, sagde professoren tidligere på ugen.

- Det kan de også gøre midt i larmen på sidelinjen. Det sker også ved trafikuheld, i grøftekanten eller på skadestuen.

- Læger er uddannet til at spotte en svær hjernerystelse, hvis man vækker dem midt om natten.

Fra flere sider er forslaget blevet modtaget med skepsis, fordi man frygter, at spillerne kan misbruge muligheden for at lade sig erstatte midlertidigt.

Præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Čeferin, er dog også stor fortaler for tiltaget.

- Jeg føler mig overbevist om, at de nuværende regler omkring hjernerystelser skal opdateres for at beskytte spillerne og lægerne, samt sikre at der bliver stillet den rette diagnose.

- Det skal foregå, uden at holdene rammes negativt, sagde Čeferin i foråret.