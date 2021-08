Eksperter enige: Barcelona skal nok klare sig uden Messi

Der kan næppe være nogen tvivl om, at FC Barcelona kommer til at savne den argentinske superstjerne, men ifølge tidligere fodboldspiller og fodboldekspert på TV2 Mads Junker kan Messis afsked også give mulighed for nye spillemæssige satsninger.

Det var med tårer i øjnene, at en rørt Lionel Messi i søndags på et pressemøde måtte sige farvel til den klub, hvor spilleren i mere end to årtier har slået sine folder.

- Selvfølgelig er det et tab at miste verdens bedste fodboldspiller, men jeg synes egentlig, at de er okay rustet, og så får vi jo at se en transformation fra at have en enevældig person, der dikterer spillet, til en mere holdmæssig præstation, siger Mads Junker.

Ifølge Mads Junker har FC Barcelona flere spillere, der har nogle af de samme kvaliteter som Lionel Messi, og her øjner Mads Junker særligt FC Barcelonas franske playmaker Antoine Griezmann og nyindkøbet Memphis Depay.

- Antoine Griezmann har for Frankrig - og har tidligere haft for Atlético Madrid - den samme rolle, som Messi har haft i Barcelona. Han søger ned i banen, sætter spillet op og kan se spillet foran sig. Så jeg synes, at de har en okay afløser kombineret med Memphis Depay, som også kan skabe ting på egen hånd, siger Junker.

Også idéhistoriker og forfatter til en række fodboldbøger Asker Hedegaard Boye er enig i, at Messis afsked kan medføre øget fokus på FC Barcelonas kollektiv.

- Det er ikke en fordel, at Messi tager afsted, men det er klart, at det giver nogle andre muligheder. Det ville virke ret naturligt, hvis Barcelona vænner tilbage til det kollektiv, som man virkelig dyrkede i 2008, hvor Guardiola kom til, frem til Champions League-titlen i 2015, siger han.

I løbet af karrieren har den vævre argentiner scoret 474 mål i 520 La Liga-kampe samt 120 mål i 149 kampe i Champions League.

Statistikkerne taler for sig selv, og de to eksperter er enige i, at Lionel Messi har sat et af de største aftryk på en fodboldklub nogensinde.

- Messis aftryk er vel egentlig det største, som nogen nogensinde har sat i en klub. Spørgsmålet er, om der nogensinde er nogen spillere, der kommer til at sætte et lige så stort aftryk, siger Mads Junker.

Asker Hedegaard Boye er enig.

- Sammen med brasilianske Pelé fra Santos står Messi som den spiller, der har sat det mest markante aftryk på én klub, siger han.

La Liga starter fredag, hvor Valencia tager imod Getafe. FC Barcelona spiller sæsonens første La Liga-kamp mod Real Sociedad på søndag.