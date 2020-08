Eksperter: Wilczek er den perfekte FCK-handel

Kenneth Emil Petersen føler sig sikker på, at Wilczek trods et kedeligt halvt år i tyrkiske Göztepe vil kunne gå ind og præstere, som han gjorde for Brøndby sidste efterår, hvor han scorede 17 mål i 18 superligakampe.

- Jeg tror, at han vil kunne gå ind på samme niveau, som han viste i Brøndby sidste efterår. Han kommer til chancer, og når han gør det, så har han bevist, at han sparker dem ind.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at han kommer til at lave plus 15 mål for FC København. Det er simpelthen vanvittig godt hentet.

- Efter Dame N'Doyes farvel mangler FCK en i boksen, der kan stå det rigtige sted på deres indlæg, og der får de en notorisk målscorertype, der står det rigtige sted. Jeg er ret sikker på, at der ikke har været stor betænkningstid, da FCK fandt ud af, at det her var muligt, siger Kenneth Emil Petersen, der er ekspert på Nent-kanalerne.

Morten Bruun, der er ekspert hos Discovery, er enig og påpeger, at Wilczek-handlen også økonomisk ser ud til at være på gunstige vilkår for FCK.

Discovery-eksperten ser kun Kamil Wilczeks alder, 32 år, som en potentiel barriere for, om Wilczek får succes i FCK.

- Hvis man kender FCK's muligheder og begrænsninger på transfermarkedet, så det er den perfekte transfer for FCK.

- Det eneste lille aber dabei er mandens alder. Det havde været bedre, hvis han var 28 år, men det er han altså ikke. Men han er trods alt heller ikke 35 år, siger Morten Bruun.

Ståle Solbakken har udtalt, at Kamil Wilczek ikke er en direkte erstatning for Dame N'Doye. Det er Morten Bruun uenig i og betegner Solbakkens udtalelse som "klassisk fodboldretorik".

- Jeg synes, de minder meget om hinanden. Det må være klogere fodboldfolk end mig, der kan se dem som to forskellige angrebstyper. Jeg ser dem begge som fysisk stærke boksspillere med gode afslutningsevner.

- FCK har haft et stort behov for en rutineret målscorer, for man må stille spørgsmålstegn ved den aktuelle klasse hos Michael Santos og Mikkel Kaufmann.

- Jeg anerkender, at Kaufmann har alderen (19 år, red.) med sig, men her og nu har han ikke klassen til at gå ind i en ny europæisk kampagne som førstevalg i angrebet, men det kan han sagtens få på sigt, siger Morten Bruun.

Skiftet fra Göztepe til FCK vækker stor opsigt, fordi Wilczek nød en helgenstatus hos ærkerivalen Brøndby.

Kenneth Emil Petersen ser allerede frem til, at Wilczek skal møde sine tidligere holdkammerater i anden spillerunde af den kommende sæson 20. september.

- Vi er åbenbart stadig der, hvor mange ikke helt forstår, at det her bare er business. Jeg kan sagtens forstå, at Brøndby-fansene er rasende og skuffede, men man skal huske, at det er en polak, der har en karriere, han skal tænke på.

- Jeg kan godt forstå, at han griber den her mulighed. Følelser er noget, der findes hos fans. Men jeg har heller aldrig haft den følelse ved et superligaskifte før, jeg kan virkelig mærke, at det er en transfer, der stikker ud, siger Kenneth Emil Petersen.