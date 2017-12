Eksperter: VM-lodtrækning kunne næsten ikke være bedre

- Lodtrækningen kunne næsten ikke være bedre, siger han.

- Jo, vi kunne have byttet Frankrig ud med Rusland, og så havde det været perfekt, fortsætter Martin Jørgensen.

De danske herrer er ubesejrede i 2017 og bør umiddelbart kunne spille lige op med Peru og slå Australien, mener Martin Jørgensen.

- Der var mange hold i andet seedningslag, som havde været langt værre at møde end Peru, siger han.

Han ser en nøglekamp i åbningskampen mod Peru, som sandsynligvis bliver holdet, Danmark skal slås mod om andenpladsen.

- Kampen mod Peru bliver også den første kamp, og den er altid vigtig, fordi den giver et godt praj om mulighederne fremad i turneringen, siger han.

Vurderingen deles af fodboldekspert på Eurosports kanaler Morten Bruun, der heller ikke kunne forestille sig en meget bedre lodtrækning.

- Frankrig bliver godt nok svære at slå, men det er ikke det vigtigste. Nøglen til den her gruppe ligger i, at vi trak Peru fra seedningslag to, som vel nok var det svageste hold dér, siger han.

- Fra seedningslag fire var Australien også noget af det bedste, vi kunne trække. Det er godt nok ikke et særligt stærkt hold, siger han.

Samtidig lægger Morten Bruun vægt på, at Danmark med Peru og Australien også kommer til at stå over for modstandere, som holdet ikke møder til hverdag.

- Jeg tænker også på, hvad der er sjovt, for VM handler jo om mangfoldighed. Det er jo ikke sjovt at møde Schweiz for eksempel, siger Morten Bruun.

Danmark lægger ud mod Peru 16. juni og møder dernæst Australien og til sidst Frankrig.