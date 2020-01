Eksperter: Italiensk fodbold passer godt til Eriksen

- Han er en kreativ midtbanespiller, der er dygtig teknisk. Dem kan man godt lide i Italien. Jeg håber og tror derfor på, at det bliver godt for Christian i Inter.

- Så har han også en god ydmyghed, fordi han arbejder godt for holdet. Men det er klart, at det vigtigste er, at han får scoret et par mål og lavet en masse assister, siger Martin Laursen.

Den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert på TV3 Sport Martin Jørgensen vurderer også, at Christian Eriksens spillemæssige kvaliteter passer godt til den italienske spillestil.

I forhold til stilen i Premier League siger Martin Jørgensen om spillestilen i Serie A:

- Det er mere kantede og skabelonprægede spilsystemer i Italien.

- Da Christian læser spillet rigtig godt og er en intelligent fodboldspiller, tror jeg, at han vil få forholdsvist nemt ved at falde ind i de spilmønstre, der er i Italien, siger Jørgensen.

Martin Jørgensen ser Eriksens skifte fra Tottenham til Inter som et skridt opad i landsholdsspillerens karriere.

- Inter er en stor, stor klub i Italien og også internationalt, så det bliver et sted, hvor han kan komme til at vinde mesterskaber.

- Der findes måske en håndfuld klubber, der er større end den, dem havde han nok skiftet til, hvis de havde været inde i billedet.

Om 27-årige Eriksen i fremtiden kommer til at skifte til en endnu større klub, kan den tidligere fodboldspiller ikke vurdere.

- Det er et skifte opad, men om der kommer noget endnu længere opad, det ved jeg ikke, siger Martin Jørgensen.

I det sidste halve år i Tottenham gik det ned ad bakke med spilletiden for Eriksen, efter at det stod klart, han ikke ville forlænge sin kontrakt.

Begge de tidligere Serie A-danskere vurderer derfor, at skiftet er godt for det danske landshold.

- Jeg er overbevist om, at han får mere spilletid i Inter, end han ville have gjort i Tottenham, og dermed er det danske landshold også bedre stillet, siger Martin Jørgensen, der suppleres af sin tidligere landsholdskollega Martin Laursen.

- Situationen i Tottenham det sidste halve år var uholdbar. Det kan godt gå i en periode, men ikke i mere end en sæson eller en halv sæson, så begynder det at blive et problem for det danske landshold og Christian selv.

- Så det var sikkert fint, at han fandt en ny klub, når han nu havde besluttet sig for ikke at blive i Tottenham, siger Martin Laursen.

Christian Eriksen har skrevet kontrakt med Inter frem til sommeren 2024.