Ekspert om piratligas fald: Reaktion har chokeret klubejere

Det sker efter to døgn med massiv kritik fra særligt fans, men også fra spillere og selv managers fra nogle af de implicerede klubber. Derudover har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) truet med diverse sanktioner.

Bare to døgn efter offentliggørelsen af planerne om European Super League ligner projektet en død sild, efter at de fleste af de 12 stiftende klubber fra England, Italien og Spanien har meldt sig ude.

Fodboldeksperten Asker Hedegaard Boye, der er idéhistoriker og forfatter med speciale i blandt andet italiensk fodbold, vurderer, at fansene har spillet en stor rolle, og at ejerne i klubberne, der er på ikkeeuropæiske hænder, har fået sig en lærestreg.

- Jeg tror godt, at man kan sige, at primært de ikkeeuropæiske klubejere omsider har forstået den europæiske fodboldkultur og har fået sig et chok i mødet med den. De har kigget efter nye markeder på flere kontinenter, men har nok forregnet sig med Europa.

Manchester United, Liverpool og Arsenal fra Premier League samt italienske Milan er på amerikanske hænder, mens Inter har kinesiske ejere.

- De har helt sikkert regnet med en shitstorm fra Europa, og at fansene fra egne klubber ville reagere, men omfanget og vreden er kommet bag på dem. De har i de seneste døgn måttet sande, at Europa er fodboldens kerneområde. Det er fansene i Europa, der er de mest centrale og højlydte, siger Boye.

Planerne om en piratliga har været luftet flere gange i de seneste årtier, men aldrig tidligere har de været så konkrete, og når de alligevel faldt til jorden med et brag, kan det være svært at se dem gennemført på noget tidspunkt.

- Jeg tør ikke sige aldrig, men det er klart, at projektet er bombet flere år tilbage nu. Det har været en drøm for mange klubledere gennem 20 år og er blevet luftet hvert tredje-fjerde år, men det er første gang, at klubber samlet melder det ud.

- Når man gør det, sætter man sig i en sårbar situation, for hvis projektet falder, så står man skidt bagefter. Det stiller Uefa med gode kort på hånden i de forhandlinger, der er om Champions League med års mellemrum.

- I årevis har de største klubber truet med at trække stikket, men det ultimative trumfkort har de ikke længere på hånden, fordi de godt kan se, at det er en død sild nu, siger Asker Hedegaard Boye.

Han mener også, at det får konsekvenser for lederne i de 12 stiftende klubber. Allerede mandag stod det klart, at Manchester United-direktør Ed Woodward stopper ved årets udgang.

- Jeg tror, at de seneste turbulente døgn vil koste ledere i flere af klubberne, som man allerede har set det i Manchester United.

- Det er et kæmpe mistillidsvotum til dem fra fansene. Ingen fans ønsker, at disse ledelser fortsætter. Det er kæmpe slag for den tillid, der skal være mellem fans og ledelser, vurderer Boye.

Nogle har udlagt Super Leagues nederlag som fodboldromantikernes sejr over kapitalismen, men det vil Asker Hedegaard Boye være varsom med at sige.

- Man må ikke glemme, at i morgen ruller fodbolden videre. Neymar, Messi og Ronaldo tjener stadig det samme, og de største klubber distancerer sig fra de mindre klubber lige så meget som i de seneste år.

- Kommercialiseringen og globaliseringen vil fortsætte, som den har gjort igennem 25 år, men fansene har måske trukket en streg i sandet: Hertil og ikke længere.

- Fans føler sig i forvejen tromlet over af udviklingen, så det er ikke sådan, at fansene bare klapper i hænderne og siger, at nu er alt, som det skal være. Det er stadig massiv kritik af kommercialiseringen og globaliseringen, pointerer Boye.