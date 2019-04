Ekspert om mulig KIF-nedrykning: En alvorlig situation

KIF har været med til at præge dansk håndbold, og derfor er det sørgeligt for klubben, mener TV2's håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen.

- Det er op ad bakke. Det er en meget alvorlig situation for en klub, der har så stolte traditioner i dansk herrehåndbold. Selvforståelsen i Kolding er, at man hører til i toppen af dansk håndbold, siger han.

Hvis Skjern vinder over TMS Ringsted, der ligger sidst, skal KIF ud i et nedrykningsspil. Og KIF's træner, Lars Rasmussen, har tiltro til, at det kan lade sig gøre for Skjern.

- Hvad end vi gør i Aalborg, så er det stadig Skjern, der skal gøre deres arbejde. Chancen for at vinde i Aalborg er mindre, end at Skjern taber, siger han.

Det er lige nu kun et enkelt point, der adskiller KIF fra Ringsted, og KIF tager til Aalborg med otte nederlag i træk.

Nøglespillere som Alexander Morsten, Cyril Viudes og Mattias Thynell har blandt andre døjet med skader, og der rokeres hyppigt om i den skadesramte trup.

Og træneren er derfor usikker på, om KIF kan levere en sejr på udebane.

- Lørdag skal vi spille med en venstrefløj som stregspiller. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Så vores chancer er ikke særligt store i Aalborg.

- Vores skadesituation har gjort det rigtig svært at få udviklet spillet og holdet hundrede procent. Vi falder ned i et niveau i træningen, så det går ud over kampene. Der er ingen tvivl om, at det har ramt os rigtig hårdt.

Den holdning deler Peter Bruun Jørgensen.

- Kolding har haft store økonomiske problemer og har derfor ikke kunnet hente spillere fra allerøverste hylde. Det rammer hårdt på en i forvejen smal trup, samtidig med at spillerne bliver skadet, siger han.

På grund af de mange afbud til træninger er andre metoder taget i brug. En fysioterapeut, holdleder og målmandstræner har blandt andre været i træningstøjet.

- Sågar vores tredjemålmand må agere forsvarsspiller eller angrebsspiller, før vi kan spille seks mod seks til træning. Det kan godt gå i en uge, men ikke i syv uger, siger Lars Rasmussen.

Et eventuelt nedrykningsspil vil blive en svær omgang for KIF Kolding, vurderer Peter Bruun Larsen.

- Jeg tror, at Kolding får det svært i nedrykningsspillet. Det er et såret hold. Når man har tabt så mange kampe i træk, så mister man selvtilliden og troen på, at man egentlig kan vinde en håndboldkamp, siger han.

Nedrykningsspillet vil give KIF-holdet mulighed for at nå at træne som et sammenhængende hold, og det vil blive mere optimalt, mener Lars Rasmussen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kommer i nedrykningsspillet, vil det give os en absolut større mulighed for at træne ordentligt op til kampene. Så kan vi nå at træne et par uger med Alexander og Cyril, så vi kan bygge på og blive bedre, siger han.

Lørdag klokken 15.30 skal KIF Kolding til Aalborg, og Ringsted skal til Skjern, hvor de to bundhold skal kæmpe om at undgå en direkte nedrykningsbillet.