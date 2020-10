Ekspert om Magnussen-exit: Det handler om penge

- Haas kigger ind i en sæson næste år, hvor der sker nul. Holdet skal komme sig over corona og må ikke lave om på bilerne. De skal bare have penge i kassen, så de kan have et godt 2022.

Ifølge Formel 1-ekspert Jens Winther er det et spørgsmål om økonomi, der gør, at Kevin Magnussen ikke får forlænget kontrakten med Haas og derfor er færdig på holdet efter denne sæson.

- Haas har valget mellem kørere, der ikke får nogen point og ikke kommer med penge, og kørere, der ikke får nogen point, men som kommer med nogle hundrede millioner dollar. Det er et relativt nemt regnestykke, siger Jens Winther.

Kevin Magnussen meddelte torsdag, at han stopper hos Haas efter denne sæson, når hans kontrakt med holdet udløber.

Også holdkammeraten, franskmanden Romain Grosjean, har bekræftet, at han stopper på holdet.

Til B.T. siger Kevin Magnussen, at han nu vil søge udfordringer i andre klasser.

Om han nogensinde vender tilbage til Formel 1 er usikkert, og Jens Winther er skeptisk.

- Det kan man ikke udelukke, men jeg tror det ikke. Jeg tror ikke selv, han vil.

- Tom Kristensen havde også muligheden for at køre Formel 1, men for teams, der ikke kunne vinde. Det takkede han nej til. Jeg tror, at Kevin har det på samme måde, siger Jens Winther.

Og netop det at vinde løb bliver vigtigt for Magnussens valg for fremtiden, så han ikke ender i samme situation som den nuværende, tror eksperten.

- Det er racerkørere, der har vundet hele vejen, siden dengang de kørte gokart. Så kommer de til Formel 1, hvor de bare kører rundt og er fyld. Det giver en brat opvågning, tror jeg, siger Jens Winther.

Han peger blandt andet på motorsportsklasserne WEC og Indycar som mulige fremtidsklasser for Magnussen.