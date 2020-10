Ekspert om Magnussen: Det er nok Haas eller ingenting

Dermed hænger næste sæson i en tynd tråd for danskeren, hvis han fortsat har forhåbninger om at køre Formel 1. Det siger sportschefen hos Dansk Automobil Sports Union (Dasu), Bo Baltzer Nielsen.

- Hvis man skal tro på det, man læser og hører, så er hans chancer dårlige. Der er før sket ting i kulissen, men jeg må indrømme, at jeg ikke er særlig optimistisk, siger han.

Ifølge Bo Baltzer Nielsen lå Magnussens største håb for at køre Formel 1 i næste sæson nemlig hos Haas.

- For at være helt ærlig så tror jeg, det er Haas eller ingenting.

- Alfa Romeo står også med to pladser, men det er meget tæt forbundet med Ferrari, som har nogle unge Formel 2-kørere, der formentlig står forrest i køen, siger han.

Derudover har der været snak om, at Red Bull vil få en plads, som Magnussen kunne snuppe, men heller ikke her spår Bo Baltzer Nielsen danskeren de store chancer.

- Det er for mig at se en meget lille mulighed. Jeg tror, de tager en fra deres eget system. De har en etableret fødekæde, hvor de plejer at forfremme en af kørerne for AlphaTauri, siger han.

Han håber, at Kevin Magnussens fremtid i stedet bliver på den anden side af Atlanten, hvor Haas-ejeren, Gene Haas, også har et motorhold.

- Hvis der kunne findes en plads til ham i Indycar, tror jeg, det vil være godt for Kevin.

- Jeg tror, han vil passe godt ind i den mentalitet, der er i amerikansk motorsport, som er en del mere uformel end i Formel 1. Derudover giver det en chance for at sidde hos et topteam, der rent faktisk kan vinde noget, siger Bo Baltzer Nielsen.

Et skifte til amerikansk motorsport vil ikke være unormalt for en Formel 1-kører. Svenske Marcus Ericcson tog blandt andet det samme spring tilbage i 2018.